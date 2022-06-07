أمهات الشهداء والسلام ومجالس عوائل الشهداء ينددون بمحاولات PDK لإكمال مخطط الحصار والإبادة

تستمر ردود الفعل الرافضة لتهديدات وهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع ومساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) لإكمال مخطط الحصار والإبادة، وفي هذا السياق أدلت أمهات السلام لإقليم عفرين، أمهات الشهداء في الطبقة، ومجلس عوائل الشهداء في كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، ببيانات منفصلة.

الشهباء

تجمع العشرات من أمهات السلام وأعضاء مجلس عوائل الشهداء إقليم عفرين أمام مركز المجلس الكائن في قرية تل قراح بناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، وهم حاملين أعلام مجلس عوائل الشهداء.

قرئ البيان باللغة العربية من قبل عضوة المجلس ذكية يوسف، وباللغة الكردية من قبل عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين أمينة رشيد.

أدان البيان التهديدات والهجمات التركية، وقال: "نحن أمهات السلام في إقليم عفرين ندين ونستنكر كل أنواع الهجمات غير الأخلاقية وغير المسؤولة الصادرة عن الحكومة التركية وأعوانه الخونة، ونعتبر كل مَن يساند هذه الذهنية الشوفينية إهانة لقيم وكرامة شعوبنا".

داعياً "جميع السوريين وخصوصاً أهلنا في المناطق المحتلة القيام بواجبهم الوطني تجاه هذه المؤامرات التي تقوم بها الدولة التركية كونه يشكل خطراً على مستقبلنا جميعاً".

كما دعا "المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان للقيام بواجبهم الإنساني لوقف هذه الجرائم والتهديدات شبه اليومية بحق شعوبنا، وندعوهم إلى تقديم العون والمساندة لإيجاد الحلول الضرورية لقضايانا العادلة".

الطبقة

كما أدانت أمهات الشهداء في الطبقة، هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال بيان أدلين به أمام مبنى عوائل الشهداء في الطبقة.

البيان الذي قرئ من قبل والدة الشهيدة خبات، فائزة الكوربلال، أشار إلى المقاومة البطولية والتاريخية التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في التصدي لهجمات الاحتلال التركي ابتداءً من آفاشين وصولاً إلى متينا، وقال: "فشل جيش الاحتلال التركي التقدم في تلك المناطق، رغم استخدامه كافة أنواع الأسلحة المتطورة والكيماوية ضد مقاتلي ومقاتلات الكريلا".

وأضاف: "بعد الضربات الموجعة التي يتلقاها جنود الاحتلال التركي على يد الكريلا، تتحدث آخر المعلومات بأن قوات الديمقراطي الكردستاني تستعد هذه المرة للمشاركة في الهجمات على قوات الدفاع الشعبي، ومحاولات محاصرة مناطق الدفاع المشروع، وذلك لمساندة الاحتلال التركي في هجماته على تلك المناطق".

واعتبرت أمهات الشهداء هذا الأمر "تطوراً خطيراً سيجر عموم الكرد وكردستان إلى الهاوية عبر خلق اقتتال داخلي، ولن يكون المستفيد منها سوى المحتل التركي الذي يهدف من خلال هجماته الأخيرة على مناطق الدفاع المشروع وشمال شرق سوريا إلى إبادة الشعب الكردي والقضاء على كافة المكتسبات التي حصل عليها الكرد عبر مسيرتهم النضالية".

ونبه بيان أمهات الشهداء الحزب الديمقراطي الكردستاني للمخاطر والأخطاء التاريخية التي يقدم على ارتكابها في حال مشاركته مع تركيا في شن أي هجوم على قوات الدفاع الشعبي، داعياً كافة القوى والأحزاب الكردستانية، وجميع أمهات الشهداء والسلام في عموم كردستان للتحرك والانتفاض والوقوف في وجه الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني.

كما أكدن وقوفهن ضد كافة أشكال الحروب والقتل، قائلات "لا نريد أن تفقد المزيد من الأمهات فلذات أكبادها، لذا نناشد الجميع لإيقاف الحروب وإنهاء سفك الدماء".

كركي لكي

تجمع العشرات من ذوي الشهداء أمام مركز عوائل الشهداء في بلدة رميلان التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو للإدلاء ببيان استنكار للتهديدات التركية بهدف احتلال مناطق من شمال وشرق سوريا ولضرب استقرار المنطقة.

البيان قرئ من قبل عبد السلام برجس، عضو مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي.

وأكد أنه "وتحت ذرائع وحجج واهية لا تمت للواقع بشيء حاولت وما تزال تحاول الدولة التركية ومرتزقتها احتلال بعض الأجزاء من مناطق شمال سوريا وشرقها، وذلك لضرب استقرارها، والتنكيل بشعوب المنطقة وتغيير ديمغرافية الشمال السوري وطرد السكان الأصليين وخاصة الكرد منهم من مناطق آبائهم وأجدادهم وبناء المستوطنات فيها، وضرب كافة الأعراف والقوانين الدولية بعرض الحائط، وارتكاب أبشع أنواع الجرائم بحق شعوب المنطقة".

أضاف البيان "بين الحين والأخر يخرج أردوغان وبيادقه بإطلاق تهديدات جديدة تحت حجج واهية بما تسمى إنشاء مناطق آمنة، لإسكان مهجري المناطق الجنوبية والمرتزقة فيها لتغيير ديمغرافية شمال وشرق سوريا بالكامل وضرب الاستقرار والأمن والمكاسب التي تحققت بدماء أبناء المنطقة، وتحقيق أطماعها العثمانية وإحياء الميثاق الملي بتوسيع أراضيها على حساب شعوب المنطقة".

اختتم البيان بالقول "نحن مجلس عوائل الشهداء ندين ونستنكر هذه الأعمال، ونعاهد شهداءنا بإكمال المسيرة تحت رايتهم، وسندافع عن مقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة وسنقوي وحدتنا الداخلية كمكونات عاشت وناضلت معاً، وكما دحرنا داعش وباقي التنظيمات الإرهابية فإننا مصممون على إفشال كافة مخططات أردوغان وسياساته الإرهابية تجاه شعوب المنطقة وبتقوية جبهتنا الداخلية سنفشل الحلم الطوراني وسنكون كعوائل الشهداء الجبهة الداخلية الداعمة لقواتنا المرابطة في الجبهات الأمامية حتى تتحقق أماني شعبنا في الحرية والديمقراطية".

يشار إلى أن قوات الدفاع الشعبي قد وجهت تحذيراً عبر بيان أمس الإثنين، مفاده: "بحسب تصريحات أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تحدث باسم مساعد وزير البيشمركة، وكذلك تصريحات محافظ دهوك، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي وصلت إلينا فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تستعد للمشاركة في هذه الحرب الاستراتيجية بيننا وبين الدولة التركية".

(كروب/ س ر)

ANHA