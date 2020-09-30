أمهات الشهداء والمقاتلين: علينا توحيد صفوفنا ضد الاحتلال التركي

أدلت أمهات الشهداء ومقاتلي الدفاع الشعبي في ناحية تربه سبيه ومدينة قامشلو ببيان إلى الرأي العام استنكرن فيه سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وما يمارسه على الحدود الفاصلة بين روج آفا وشمال كردستان.

اجتمعت الأمهات في تربه سبيه أمام مبنى البلدية رافعات صور أبنائهم وبناتهم الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، وقرئ البيان من قبل جواهر تمو.

وفي قامشلو اجتمعت الأمهات أمام حديقة الشعب، وقرئ البيان من قبل شقيقة المناضل "دجوار قامشلو" ستير إبراهيم.

وجاء في البيان: "الحزب الديمقراطي الكردستاني قام ببناء وإنشاء نقاط له على الحدود الفاصلة بين روج آفا وشمال كردستان مع استقدام الأسلحة الثقيلة وتوجيهها إلى مناطق روج آفا.

هذه الممارسات مستنكرة من قبل جميع شعب روج آفا وأمهات الشهداء والمقاتلين الذين استشهد أبناؤهم في الدفاع عن تراب كردستان، وهذه الخطوة التي قام بها الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تخدم المصالح الوطنية.

وأشاد البيان بوحدة الشعب الكردي في أجزائه كافة قائلاً "إن تراب أراضي كردستان واحدة لا تتجزأ، في قلب كل كردي من هذه البلاد، والسياسيات التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول من خلالها كسر إرادة الشعب الكردي لعدم توحيد صفوفه في مواجهة الاحتلال التركي".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان ومقاومة المقاتلين في حفتانين.

(كروب)

ANHA