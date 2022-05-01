أمهات الشهداء والكريلا: الهجمات على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الديمقراطي الكردستاني غير أخلاقية

أدلت اليوم أمهات الشهداء في مدينة قامشلو ببيان إلى الرأي العام نددن من خلاله بالهجمات على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس الشهداء فيندا الحاج وجاء في نص البيان:

"إن العمليات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات غير إنسانية وغير أخلاقية".

وأشار البيان " رغم كل الهجمات التي تنفذها دولة الاحتلال التركي وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على قواتنا وأرضنا وأمام مرأى العالم أجمع ومازالت الجهات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي صامتة ولم تحرك ساكناً تجاه الممارسات اللاأخلاقية بحق أرضنا وقواتنا ".

ووجه البيان رسالة " لشعب باشور وأمهات قوات روج بأن لا يسمحوا لأولادهم بأن يكونوا فريسة للدولة التركية ضد أخوانهم الكرد والذين يريدون تفرقتنا وبث الفتنة بيننا وجعلنا نقوم بجرائم لاأخلاقية ضد بعضنا البعض".

وأدانت" أمهات الشهداء وأمهات الكريلا، الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على جبال كردستان في (زاب، وآفاشين، ورخليى، شيلادز، ومتينا)".

وطالب البيان" أمهات الشهداء والكريلا في شمال وجنوب كردستان أن يساندن أبناءهن المقاتلين والمقاتلات ويخرجن إلى الأحياء ويستنكرن هذه الخيانة والجرائم اللاأخلاقية بحق الكرد".

وفي الختام أكد البيان" أن قوات الكريلا هي من حمت ودافعت عن أرضنا وتاريخنا وثقافتنا وقاومت في وجه كل من يريد إبادة هويتنا وثقافتنا وأننا سنبقى نساند قواتنا وأبناءنا وسيكون النصر لنا بإرادتنا وبإرادة أبنائنا ستفشل كافة مخططات وهجمات الفاشية ولأجل الإنسانية والأخوة سيكون النصر لقواتنا في مناطق الدفاع المشروع".

ANAH