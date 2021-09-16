أمهات الشهداء لـ PDK: نخجل من إطلاق تسمية الكردي عليكم لأنكم لا تعرفون معناها

ويواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني خطف مجموعة من قوات الكريلا منذ الـ 26 من شهر تموز المنصرم بعد محاصرتهم بناحية خليفان في باشور (جنوب كردستان) وإلى الآن لا يزال مصيرهم مجهولاً.

'في الوقت الذي نسعى فيه للحصول على حقوقنا تختطفون أبنائنا'

عملية الخطف هذه أثارت حفيظة الكرد الذين يطالبون الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن معاداة الكرد، والكشف الفوري عن مصير الكريلا المختطفين وإطلاق سراحهم، وحركت مشاعر أمهات الشهداء في مدينة كوباني اللواتي طالبن بالحرية للكريلا المختطفين.

الأم أمينة ياسين والدة الشهيد جيا كوباني، قالت "باسمي واسم كل أمهات الشهداء أقول للحزب الديمقراطي الكردستاني عليك بالكشف الفوري عن مصير مقاتلي الكريلا المختطفين فهؤلاء أبنائنا، وأنتم ألستم كرداً عار عليكم ففي الوقت الذي نسعى فيه للحصول على حقوقنا تغدرون بأبنائنا الكريلا وتختطفونهم".

وتوجهت أمينة ياسين بالسؤال إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني "أين سينتهي بكم المطاف بعدما تدمير الكرد بغدركم؟، أصبحنا نخجل من أن نطلق عليكم تسمية الكردي التي لا تعلمون إلى الآن ما معناها".

'عليه أن ينظر لجبال كردستان ويشاهد الكريلا كيف يجابهون أعداء الكرد لا أن يغدر بهم'

أما الأم فاطمة أوسو شقيقة الشهيد عمر كوباني فقالت بأنه "على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يطلق سراح أبناءنا الكريلا المختطفين وينظر لجبال كردستان ويشاهد الكريلا كيف يجابهون أعداء الكرد ويتصدون للهجمات، ويضع يده على جراحنا لا أن يطعننا من الخلف، وعليه عدم تصديق دولة الاحتلال التركي التي تتخذه أداة في محاربة الكرد".

وأضافت: "في الوقت الذي يحاول فيه أبناؤنا الكريلا حماية الكرد من النفي والإبادة يشد الحزب الديمقراطي الكردستاني على يد أردوغان"، ومضت قائلة: "لما تساعد أردوغان، ولأجل من تفعل هذا، يكفيك مشاركة جيش الاحتلال التركي في إراقة دماء الكرد".

'لماذا لا يقومون باعتقال من يدنسون جبال كردستان'

وبدورها تساءلت دنيا محمد زوجة الشهيد دوزفان كوباني وقالت: "لماذا لا يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتقال الجنود الأتراك الذين يدنسون أرض كردستان؟ بينما فقط يكتفون بخطف الكريلا".

وطالبت دنيا محمد بالكشف الفوري عن مصير الكريلا المختطفين، وإطلاق سراحهم لأن جبال كردستان بحاجتهم، ولأنهم يخوضون معارك الحق ضد الباطل.

'يرد الجميل بالغدر والخيانة'

أما الأم جيهان رشو والدة الشهيدة بارين كوباني فقالت بأن "الأتراك يحاولون حرق الجبال في باشور (جنوب كردستان)، وأبناؤنا الكريلا يخمدون تلك النيران ويفدون بأرواحهم في سبيل أن تبقى جبال كردستان شامخة، وفي المقابل يرد الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الجميل لأبنائنا بالغدر ويختطفهم".

وأشارت جيهان رشو بأنه "على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يراجع نفسه، ويطلق سراح الكريلا المختطفين فهؤلاء المختطفون يدافعون عن وجوده قبل أي شيء".

(ن ك/ج)

ANHA