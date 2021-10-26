أمهات الشهداء في كوباني للديمقراطي الكردستاني

استهدفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كمين بمنطقة خليفان في الـ 28 -29 من آب / أغسطس الماضي، 7 من مقاتلي الكريلا، استشهد 5 منهم، فيما تمكن أحد المقاتلين من العودة إلى موقعه بعد 16 يوماً، بينما يعتقد أن مقاتلاً قد أسر بحسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتضامناً مع ذوي شهداء مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في كمين الحزب الديمقراطي الكردستاني تقول، عدد من أمهات الشهداء في كوباني ومنهن نارمان أحمد أم الشهيد أحمد سنيور أن "على الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستجابة لمطالب ذوي الشهداء المعتصمين منذ 15 يوماً في سيمالكا".

وأضافت نارمان أحمد أن "ما يمارسه الديمقراطي الكردستاني بحق قوات الكريلا في جبال كردستان منافٍ للأخلاق والقوانين ويخدم مصالح دولة الاحتلال التركي في المنطقة ويضرّ القضية الكردية بالدرجة الأولى ويساعد الأعداء ".

ولفتت نارمان عبر حديثها إلى أن "الدولة التركية هي المستفيدة الوحيدة من خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشددة على "ضرورة اتحاد الكرد في وجه الأعداء ومنعهم من تحقيق مآربهم بيد الغدر".

وأنهت نارمان حديثها بالقول: "يجب أن توارى جثامين الشهداء من مقاتلي الكريلا الذين طالتهم يد الغدر في تراب أرضهم".

أما أم الشهيد كمال كوباني، زهيدة الأحمد فقالت: "الدولة التركية عدو للشعب الكردي وتستغل خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني لتحقيق أطماعها في المنطقة".

وشددت زهيدة الأحمد على ضرورة تسليم الديمقراطي الكردستاني جثامين شهداء الكريلا إلى ذويهم والكف عن انتهاج الخيانة والغدر.

ودخل المعتصمون بالقرب من معبر سيمالكا على الحدود الفاصلة بين روج آفا أسبوعهم الثالث على التوالي، للمطالبة بجثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ج)

ANHA