أمهات الكريلاء والشهداء يشددن على الوحدة الوطنية

أدلت أمهات مقاتلي الدفاع الشعبي (كريلا) والشهداء، اليوم ببيان إلى الرأي العام في ناحية تربه سبيه، في الأسبوع الرابع لفعالياتهم المنددة بالهجمات التركية على كردستان، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

بيان أمهات الكريلا والشهداء قرئ امام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل منتهى خليل عبد الله، وتطرق إلى أن الاحتلال التركي لا يزال يمارس سياساته 'الإرهابية' والقمعية بحق شعوب المنطقة وشعوب الشرق الأوسط، وينتهك المواثيق والعهود الدولية كافة، عبر تدخلها في دول الجوار وقتل المدنيين بشكل يومي في كل من سوريا وباشور كردستان وليبيا وأرمينيا.

ونوه البيان إلى أن الاحتلال التركي الآن يُهدد بشن هجمات جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي وإقليمي.

وشدد البيان على أهمية التكاتف والوحدة الوطنية ضد الاحتلال التركي وسياساته القمعية، بالقول: "الوحدة الوطنية كفيلة بردع هجمات تركيا وإفشال سياساتها القمعية".

وطالبت أمهات الكريلا والشهداء المنظمات النسائية والحقوقية بأداء دورها، والضغط على الدولة التركية للكف عن ممارساتها الاحتلالية و"الإرهابية" بحق شعوب المنطقة.

(ك إ/ أ ب)

ANHA