أمهات الكريلا: تضحيات أولادنا في غاري تزيدنا قوةً

وشنّ جيش الاحتلال التركي في الـ 10 من شهر شباط الجاري، هجوماً واسعاً على منطقة غاري في باشور كردستان مستخدماً الأسلحة المتطورة، وبعد مقاومة استمرت 4 أيام تمكنت قوات الكريلا من إحباط الهجوم وإعلان النصر في غاري.

وأدانت الأوساط الشعبية الهجوم الذي نُفّذ على منطقة غاري، كما أعربوا عن سعادتهم بانتصار قوات الكريلا على الاحتلال التركي، وفي السياق أجرت وكالتنا لقاءات مع أمهات مقاتلي الدفاع الشعبي اللواتي أكدنَ أنّ "التحلي بالإرادة والقوة يخلق النصر".

وباركت خرمه علي خلف والدة المقاتلة هيفيدار تربه سبيه التي انضمت إلى صفوف الكريلا في عام 2013، للقائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي "الانتصار الذي حققته قوات الدفاع الشعبي في جبال غاري على الدولة التركية الفاشية وتكبدهم خسائر فادحة وإجبارهم على الرجوع والانهزام أمام عظمة تضحيات الكريلا التي يشهد لها التاريخ".

وأكدت أنّ "أبناءنا اختاروا طريق الشهادة والحرية والدفاع عن تراب كردستان للعيش بحرية كما نادى بها القائد عبد الله أوجلان".

"فخورات بتضحيات أبناءنا وبناتنا"

خرمة علي خلف شددت على أنّ "تضحيات ابنتها تزيدها قوة في المضي قدماً على طريقها" وأعربت عن فخرها بابنتها وقالت: "بناتنا مستعدات للقتال في جميع أجزاء كردستان؛ ليعيش الشعب الكردي وشعوب المنطقة بحرية بعيداً عن سياسات الاحتلال التركي".

ومن جانبها قالت والدة المقاتلة آرين التي انضمت إلى صفوف الكريلا في عام 2012، منتهى خليل عبد الله: "إنّ آرين أخذت من فكر وأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان طريقا لها في النضال".

كما أكدتْ بأنّ" الاحتلال التركي لم يفلح في أي هجوم من هجماته على مناطق الدفاع المشروع وقد تلقى درساً قاسياً في غاري".

وأضافت منتهى خليل عبد الله بأنّ "اردوغان كان يحلم في كسر مقاومة غاري، ولكن كل هجوم يزيد من مقاومة قوات الكريلا التي تستمد قوتها من تضحيات ودماء الشهداء".

كما تطرقت منتهى خليل عبد الله إلى السياسات التي تتبعها الحكومة التركية بهدف إبادة الشعب الكردي حيث قالت: "إنّ الدولة التركية تستهدف جبال باشور كردستان، وتعتقل السياسيين في باكور وإلى جانب الجرائم التي ترتكبها بحق مناطق شمال وشرق سوريا في محاولة منها لإبادة الشعب الكردي".

مؤكدةً أنّها سائرة على خطى ابنتها ومواصلة طريق النضال حتى تحقيق الحرية.

(م ح)

ANHA