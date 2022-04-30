أمهات الكريلا: سنقف إلى جانب أبنائنا وبناتنا ضد هجمات الإبادة

استنكاراً لمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في هجماته على قوات الكريلا في باشور (جنوب كردستان)، أدلت أمهات الشهداء والكريلا اليوم السبت، ببيانين منفصلين إلى الرأي العام.

وقرئ البيان الأول في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في ديرك، ريحان علي، بحضور العشرات من أمهات الكريلا والشهداء، جاء فيه:

"نحن أمهات الكريلا والشهداء نستنكر القصف التركي الوحشي على مناطق الدفاع المشروع ومناطق زاب وآفاشين ومتينا وورخيله في ظل الصمت الدولي حيال هذه الهجمات العدوانية".

وأضاف البيان "إن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسه عائلة البرزاني في الهجمات عمل غير أخلاقي".

كما دعا البيان أمهات الكريلا والشهداء في باشور (جنوب كردستان) إلى الوقوف وقفة عز في وجه هذه السياسة، وأن يكنّ ذوات دور، وألا يبقين صامتات.

كما طالب البيان ما يسمى لشكري روج بعدم الانخراط في هذه الحرب والخيانة التي تقودها دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وفي الختام، أشاد البيان بتضحيات قوات الكريلا "أبناؤنا فلذات أكبادنا الذين يحمون الأرض بمقاومتهم".

تربه سبيه

أما البيان الثاني فقرئ أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه باللغة الكردية من قبل الأم غالية أيوب، وبالعربية من قبل الأم منتهى خليل، جاء فيه:

"نحن أمهات الشهداء والكريلا نشجب الهجمات الفاشية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على أبنائنا الكريلا في جبال الحرية، ولا نقبل بهذه الحرب التي يسعون من خلالها إلى إبادة الشعب الكردي واحتلال أراضيه، فهذه الجغرافية هي أرضنا فيها تاريخنا وثقافتها وحضارتنا منذ الأزل".

وأكد البيان "سندعم ونساند أولادنا ومقاتلينا أينما كانوا ومهما امتدت الحرب سيكون النصر حليفنا".

وخاطب البيان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلاً "ستسقطون في مزبلة التاريخ عبر دعمكم للاحتلال".

وشدد البيان على ضرورة السير على خطا الشهداء ونضال قوات الكريلا.

(كروب/آ)

ANHA