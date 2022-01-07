أمهات الكريلا: نحن فخورات بانتصار أبنائنا وبناتنا ولن نتخلى عن طريق الحرية

ستمر هجمات الدولة التركية المحتلة على باشور كردستان وتستخدم خلالها جميع أنواع الأسلحة والمتطورة والمحرمة دولياً. هذا وبعد أن تلقى الجيش التركي ضربات موجعة من قوات الكريلا انسحب مؤخراً من تلة الشهيد منذر سرخبون ومنطقة جيلويا بجوك في جبال زاب.

أمهات مقاتلي الكريلا تحدثن عن مقاومة أبنائهن وبناتهن أمام هجمات الاحتلال، وأكدن أنهن يدعمن نضالهم.

ليلى كَلَش والدة المقاتلة في قوات الكريلا نَجبير أحمد (سرهلدان جان)، قالت لوكالتنا إن وجود كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة ستار في مناطق الدفاع المشروع هو للدفاع عن الوطن، وتابعت "نحن سعيدات وفخورات بوجود أبنائنا وبناتنا ضمن صفوف الكريلا".

"الجيش التركي لن ينتصر"

مؤكدة أنّ الدولة التركية لن تنتصر على الكريلا، وتابعت "تهاجم الدولة التركية أبنائنا بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً لكنها لم ولن تنتصر".

وأضافت ليلى كَلَش "لا تستهدف الدولة التركية بهجماتها على باشور كردستان الكريلا فقط بل تستهدف الأهالي أيضاً وتقتل الأطفال"، واختتمت حديثها قائلةً "عندما نعلم خلال البيانات الصادرة بأنّ كريلانا حققوا النصر جراء دفاعهم فإننا نسرُّ ونسعد جداً".

من جانبه ذكرت مريم عمر من ناحية ديرك ووالدة المقاتل جانسوز بشير(رستم أوزغور)، أنّه بالعودة إلى أقوال آبائهم وأسلافهم فإن الدولة التركية أرادت إثارة حربٍ بين المكونات والشعوب وإبادتها بيد بعضها البعض، وقالت "نحن مستعدون لتقديم عشرةٍ من أبنائنا في سبيل الحرية. أنا أهنئُ انتصار قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة ستار. ونبعث بتحياتنا لهم".

"نحن موجودن بفضل مقاومتهم"

وقالت إلهام شيخي من مدينة قامشلو ووالدة المقاتلة في وحدات المرأة الحرّة ستار أمينة عيسى (زنارين) وشهيد قوات الدفاع الشعبي ديلاوار عيسى (فرهاد)، "مهما وصل مقاتلونا إلى مستوى الشهادة فإن لدينا أبناءً آخرون للانضمام للثورة. ولن نتخلى عن طريق الحرية".

مشيرة إلى دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات التي تشنُّ على الكريلا، وقالت: "لو أن هناك بعض الروح الكردية لدى عائلة البرزاني لسلّمت جثامين كريلانا إلينا اليوم".

وفي ختام حديثها أرسلت إلهام شيخي رسالةً الكريلا، وقالت: "ناضلوا؛ نحن ندعمكم ونحن موجودون بفضل مقاومتكم".

(ر)

ANHA