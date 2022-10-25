أمهات الكريلا: نهاية أردوغان والحزب الديمقراطي الكردستاني ستكون على يدنا

انطلقت المظاهرة التي شاركت فيها العشرات من أمهات الكريلا في إقليم الفرات من دوار آزادي (الحرية) وسط مدينة كوباني وتوجهوا صوب ساحة الشهيد عكيد، وسط ترديدهن هتافات "تسقط الخيانة"، و "الموت لكل محتل"، و "الكريلا كرامتنا".

ارتدت أمهات الكريلا سترات بيضاء عليها صورة القائد عبد الله أوجلان وبأيديهن صور المقاتلين والمقاتلات الـ 17 الذين ارتقوا شهداءً إثر الهجوم الكيماوي لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، ويافطات تدين الهجوم "ندين ونستنكر العمل الإرهابي لأمير داعش أردوغان الإرهابي"، و "شركاء الهجمات الكيماوية سيدفعون الثمن".

ولدى وصول الأمهات إلى ساحة الشهيد عكيد، شكلن حلقة حول تمثال الشهيد عكيد في إشارة تؤكد دعمهن لقوات الكريلا، ثم وقفن دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في أكاديمية الشهيدة شيلان في إقليم الفرات، هدلة خليل، بياناً باسم أمهات الكريلا.

جاء في مستهله: "إذا كان هناك موت لأردوغان وشريكه الحزب الديمقراطي الكردستاني، فسيكون على يدنا ويد أبنائنا الكريلا".

وناشد البيان كل من يمتلك ذرة ضمير للوقوف في وجه الممارسات التركية بحق شعوب المنطقة، وبالتحديد ضد حرب الإبادة التي أعلنتها تركيا صراحة من خلال قصفها لقوات الكريلا بالسلاح الكيماوي، وهي حرب إبادة معلنة".

وأكد البيان أن "الحرب التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد المنطقة تحاول من خلالها نفي الشعوب والقضاء على من يقف في وجه مخططاتها تزييف تاريخها".

اختتم البيان بالقول: "نحن أمهات لأبناء وبنات خلقوا ليدافعوا عن كل الشعوب المضطهدة، وأبنائنا في جبال كردستان يحققون ذلك بالتصدي لهجمات دولة الاحتلال وإلحاق الهزيمة بها، لهذا كلنا إيمان بأن النصر لأبنائنا والهزيمة للمحتل".

لتنتهي المظاهرة على وقع الهتافات الثورية "النصر للكريلا".

(ن ك/ي م)

ANHA