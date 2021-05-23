أمهات الكريلا: متضامنون مع الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي

وأصدرت أمهات الكريلا البيان بالتنسيق مع مؤتمر ستار في المقاطعة، حيث أدلت به الأم نعيمة آقيل من ساحة المرأة الحرة.

وتضامنت أمهات الكريلا مع مقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا في جبال كردستان وأكدن وقوفهن معهم حتى آخر قطرة من دمهن، وأدانت الأمهات هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، واستخدامه الأسلحة الكيماوية.

كما وشجبت الأمهات في بيانهن الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي، مناشدات كل القوى الكردية لتتوحد وتقف في وجه دولة الاحتلال التركي التي هدفها القضاء على أي كردي أينما وجد، وأكدن في ختام البيان استعدادهن لخوض الحرب ضد دولة الاحتلال التركي.

يشار أن جيش الاحتلال التركي يشن منذ الـ 23 من نيسان/أبريل المنصرم، هجمات إبادة واحتلال على مناطق (زاب، آفاشين ومتينا) التابعة لمناطق الدفاع المشروع (مديا) في باشور كردستان.

(ن ك/س و)

ANHA