أمهات الكريلا: مقاومة أبنائنا ستنتصر وستهزم الاحتلال والخونة

يواصل جيش الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، هجماته على مناطق الدفاع المشروع، منذ الـ 17 من نيسان المنصرم.

في هذا السياق، شجبت أمهات مقاتلي ومقاتلات الكريلا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ومنطقة منبج هذه الهجمات، وأكدن وقوفهن إلى جانب مقاومة أبنائهم الكريلا.

حياة شيخو والدة المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي (بهارين) قالت "إن الدولة التركية منذ تأسيسها تحارب الشعب الكردي، وسياستها هي سياسة الإبادة والقضاء على الهوية والتاريخ الكردي، حتى يومنا هذا. ومع الأسف فإن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تختلف عن سياسة العدو، وهي سياسة الخيانة ضد الشعب الكردي. العديد من أبنائنا الكريلا استشهدوا جراء خيانة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في جبال كردستان".

وأشارت حياة إلى أن "مقاتلي الكريلا هم كرامتنا، يناضلون ويقاومون ليس فقط من أجل الكرد، بل من أجل جميع الشعوب المظلومة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعرف سوى مصلحته، فتركيا تريد احتلال باشور وهم يشاركون معها في الهجوم على قوات الكريلا، الديمقراطي الكردستاني أصبح عدو الكرد بعد تركيا".

وأكدت حياة أن إرادة ومقاومة الكريلا لن تكسر أمام هجمات الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت "الاحتلال يشن هجماته على الكريلا بشكل وحشي، ويستخدم الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً ضدهم، إلا أن إرادة الكريلا هي التي سوف تنتصر".

واستنكرت عدول صفر، والدة المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (جان فيدا) مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في هجماته ضد الكريلا في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وقالت "لن نقبل هذه الخيانة بحق أبنائنا في مناطق آفاشين ومتينا وزاب، نحن مستعدون للوقوف إلى جانب أبنائنا لمواجهة الاحتلال التركي".

أما خالدة محمد، والدة المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي (روكن)، فقالت "لن نقبل هذا الهجوم بحق قواتنا وأبنائنا في جبال كردستان، على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتحد مع الكرد وليس مع العدو، العدو لا يريد أي حل للشعب الكردي، لن ينتصر الاحتلال والحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا الهجوم، وكما انهزمت تركيا في زاب وجبال كردستان ستهزم هذه المرة أيضاً".

وأضافت "نحن أمهات الكريلا سنساند مقاومة الكريلا حتى النصر وسنخرج إلى الساحات لدعم أبنائنا في الجبال".

'الاحتلال التركي يشن حرب إبادة بحق الشعوب الحرة'

فيما عدت أمهات شهداء الكريلا في مدينة منبج، هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع حرب إبادة بحق الشعوب الحرة، حيث أكدت كوثر حمي، والدة الشهيد جكدار كوباني الذي استشهد في جبال باشور (جنوب كردستان)، أن قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) هي قوات تدافع عن الإنسانية، وما تشنه من هجمات إبادة ضدهم "مخطط لها من قبل الدول الرأسمالية وتركيا تنفذها".

كما أعربت عن رفضها لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، لافتة الانتباه إلى مساهمة قوات الكريلا في حملة تحرير مدينة كوباني عام 2014، من مرتزقة داعش المدعومة من الدولة التركية التي فتحت حدودها أمام المرتزقة دون رقيب.

مؤكدة "لن نسمح أن تذهب دماء أبنائنا سدىً، ولن ندع دولة الاحتلال التركي تحتل المزيد من أراضينا".

'على الحزب الديمقراطي الكردستاني الكف عن المشاركة في مخططات تركيا'

جليلة علي، والدة المقاتل الشهيد في قوات الكريلا زاغروس، كان قد استشهد أثناء تصديه لهجمات دولة الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان)، أكدت بدورها أن هذه الهجمات تستهدف المنطقة برمتها ولا تستثني أحداً، وأن هدفها إضعاف وكسر إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية.

مشيرة إلى لجوء الاحتلال التركي إلى كافة الأسلحة في هجماته على مناطق الدفاع المشروع، حيث يستخدم الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً وسط صمت المجتمع الدولي.

كما لفتت إلى مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في هجومه على قوات الكريلا، بقولها "هذه الهجمات تهدف لإبادة الكرد، لذا يجب على الديمقراطي الكردستاني أن يكف عن شراكته مع الدولة التركية في تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة".

(كروب/ف)

ANHA