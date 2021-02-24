يوم الأربعاء ليس كباقي الأيام بالنسبة لأمهات الكريلا، إنه اليوم الذي يعلو فيه صوت كل أمّ يناضل ابنها ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، وعلى هذا الأساس أُطلق عليهن لقب أمهات "الكريلا".

ويحملن على عاتقهن مسؤولية إيصال صوتهن إلى كافة أرجاء العالم، لدعم ومساندة المقاتلين والقضية الكردية، إذ يخرجن إلى ساحات ومدن شمال وشرق سوريا، ويلقون بيانات بصدد الأوضاع التي تحصل في روج آفا وأجزاء كردستان الأربعة، على أمل تحقيق غايتهن.

ونظرًا لأهمية هذه الفعاليات والبيانات التي يلقينها، شكّل مؤتمر ستار منذ شهر آب عام 2020، لجنة مؤلفة من أربع أمهات وإدارية تشرف على الأمور التنظيمية، لتنظيم ومساندة فعاليات الأمهات في مدن شمال وشرق سوريا.

وبهذا الصدد، أشارت الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة قامشلو سناء خليل، إلى أن البيانات التي تصدر عن أمهات "الكريلا" تكون مرتبطة بالوضع والوقت الذي يمر به الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، وقالت:" البيانات التي ألقيت إلى الآن هي بيانات بصدد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافه النساء، واستهداف اللغة الأم، ومقاومة حفتانين، والهجمات على شنكال، وتحركات بعض الأطراف الكردية المعادية للقضية الكردية، وانتصار قوات الدفاع الشعبي على غاري".

'فخورات بأبنائنا "الكريلا" وعلينا دعمهم'

وبيّنت الأم جيهان إسماعيل أنها تشارك كل يوم أربعاء في فعاليات أمهات الكريلا ضمن مدن شمال وشرق سوريا، دعمًا ومساندةً للمقاتلين الذين يحاربون الاحتلال التركي في الجبال وفي ساحات المعارك، وللقضية الكردية، ولينال الشعب الكردي حقوقه المسلوبة.

وأضافت الأم جيهان: "ابني انضم إلى صفوف قوات "الكريلا" منذ أكثر من عام وأنا فخورة به".

وطالبت كأكأودودوووالحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان بعدم الانجرار وراء السياسات المعادية للكرد وكردستان، وعبّرت عن رفضها واستنكارها حيال هجمات الحزب المعادية للقضية الكردية.

ودعت الأم جيهان الأمهات في أجزاء كردستان الأربعة إلى الخروج إلى الساحات والوقوف في وجه أي سياسة معادية للشعب الكردي، ودعم المقاتلين.

الأم بسنة حجي أمين والدة أحد المقاتلين ضمن صفوف قوات لكريلا، تتحدث عن تفاصيل انضمام ابنها إلى صفوف الكريلا بكل فخر، وتقول:" منذ ست وعشرين عامًا، وابني يناضل ضمن صفوف قوات الكريلا ولم أتمكن من رؤيته حتى الآن، الشيء الوحيد الذي وصلني منه قبل خمس سنوات رسالته التي قال فيها إنه ذاهب إلى حفتانين ليقاتل مع رفاقه".

وبدورها عبّرت والدة خمسة مقاتلين، شوافة علي، عن فخرها بأبنائها الخمسة الذين يناضلون ويقاتلون العدو في سبيل حماية الأرض والشعب، وقالت:" أحد أبنائي انضم إلى قوات الكريلا منذ أربع سنوات، أي عندما كان يبلغ الثامنة عشر، أما الأربعة الآخرون فهم يقاتلون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية".

وأكدت الأم شوافة علي أنها ستبقى تشارك في الفعاليات، وستدعم المقاتلين ما دامت حية.

واختتمت حديثها بدعوة الأمهات في عموم كردستان إلى ضرورة دعم المقاتلين، وقالت:" نحن الكرد علينا أن نبقى يدًا واحدة في مواجهة العدو، لنتمكن من الوصول إلى كردستان موحدة وننال حقوقنا، وحقوق القائد عبدالله أوجلان بالإفراج عنه من المعتقلات".

(م ح)

ANHA