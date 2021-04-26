أمهات الكريلا: الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع استمرار للمشروع العثماني الجديد

هذا وأدلت أمهات الكريلا، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، من قبل الإدارية في مؤتمر ستار هندرين خليل.

وجاء في نص البيان: "بدأت الحكومة التركية بشن حملة عسكرية كبيرة بتاريخ 23/4/2021 في كل مناطق آفاشين وزاب ومتينا وغاري وقنديل، وقد سميت هذه الحملة "مخلب البرق"، مدعومة بطائرات سكورسكي وأسلحة ثقيلة باتفاق مع القوى العالمية وبمساعدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق والحكومة العراقية، وكما نعلم أن هذه الحملة لا تستهدف حزب العمال الكردستاني إنما تستهدف الكرد في الأجزاء الأربعة".

وتابع "وقد جاءت هذه الحملة بالتزامن مع شن الفاشية هجوماً على كل من مناطق روج آفا في تل تمر وعين عيسى باتفاق مع روسيا والنظام في خلق حرب طائفية في قامشلو".

وأكد البيان أن "هذه الهجمات على مناطق الدفاع المشروع ليست مصادفة، إنما هي استمرار لتنفيذ المشروع العثماني الجديد، إلا أن مقاومة الكريلا وإرادتها الصلبة ستفشل هذه الحملة، كما أفشلت الحملات السابقة في غاري وحفتانين. وخاصة أن صقور زاغروس قد قامت في هذه الحملة بدكّ معاقل الفاشية التركية بضربات قوية، مع العلم أن الفاشية التركية قد استخدمت الغازات السامة المحرمة دوليًّا أربع مرات خلال يومين".

ودعت أمهات الكريلا في بيانهن الشعب "إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الهجمات الوحشية التي تقوم بها الفاشية الطورانية"، مشددة على أنه "آن الأوان لوضع حد لهذا الاحتلال وعلينا أن نقف وقفة شعب واحد ونتبنى مقاومة الكريلا".

(ه ع/س ر)

ANHA