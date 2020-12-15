أمهات الكريلا يتوجهن إلى معبر سيمالكا للتنديد بممارسات PDK

وشنت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في الـ 13 من الشهر الجاري، هجومًا، استهدفت فيه قوات الدفاع الشعبي في محيط قرية سيكري بمنطقة أمدية بباشور كردستان، وأسفر عن إصابة 3 مقاتلين في قوات الدفاع الشعبي.

تجمّعت أمهات الكريلا وأهالي منطقة ديرك، صباح اليوم، أمام مدخل ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو للتوجه إلى معبر سيمالكا، والتنديد بممارسات حزب الديمقراطي الكردستاني وتحشيد قواته بالقرب من مواقع الدفاع المشروع.

ورفعت الأمهات والأهالي صور الشهداء والرموز والأعلام الكردية، ورددوا شعارات "لا للهجمات على الكريلا، نعم للوحدة الوطنية".

هذا ومن المزمع أن ينظم الأهالي تظاهرة أمام معبر سيمالكا ويُدلوا ببيان.

(ع ع/ م ح)

ANHA