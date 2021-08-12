أمهات الكريلا يطالبن PDK بكشف مصير مجموعة الكريلا المختطفة في خليفان

منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، وجيش الاحتلال التركي يشن هجمات شرسة ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، يأتي هذا وسط مقاومة عظيمة تبديها قوات الكريلا في وجه جيش الاحتلال، أفشلت مخططاته، ما اضطره إلى استخدام قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، مطية في حربه ضد الكريلا.

إذ شنت هذه القوات هجوماً على مجموعة من مقاتلي الكريلا في الـ 26 من تموز المنصرم بمنطقة خليفان في باشور كردستان، لا يزال مصيرها مجهولاً.

'جميعنا أخوة ولا نقبل بحرب كردية'

وحول هذا الموضوع تحدثت لوكالتنا، خديجة علي، والدة الكريلا تكوشر، وقالت: "قوات مسعود البرزاني تحارب قوات الكريلا، وقد تسببت في استشهاد مقاتلين منها، كما اختطفت عدداً منهم، ونحن بدورنا نطالب بإطلاق سراحهم".

ومضت متسائلة عن سبب محاربة قوات الكريلا، وأضافت "جميعنا أخوة، ولا نقبل بحرب كردية، وعلى عموم الكرد التكاتف والتعاضد"، مؤكدة أنها لن تتخلى عن الكريلا وستكون على خطاهم حتى آخر قطرة دم في عروقها.

وطالبت الأم خديجة علي قادة الديمقراطي الكردستاني بالعدول عن محاربة أخوتهم الكرد، وعدم الوقوف مع أردوغان، وقالت: "اردوغان عدو لنا نحن الكرد، وما يفعله مسعود البرزاني بنا اليوم، سوف تفعله به دولة الاحتلال التركي غداً، وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الكشف عن مصير مقاتلينا الكريلا".

'مسعود البرزاني يدّعي بأنه كردي ويحاربنا'

وفي السياق نفسه، قالت فضيلة مصطفى خليل، والدة الكريلا تولهلدان، لوكالتنا: "نحن أمهات الكريلا لا نقبل بحرب الإخوة مطلقاً" مستنكرة سياسات الديمقراطي الكردستاني بحق الكرد والكريلا.

وأشارت الأم فضيلة خليل إلى أن "الاحتلال التركي عدو لنا ويحاربنا في الجبهات، ومسعود البرزاني يدّعي بأنه كردي ويحاربنا"، وطالبت في ختام حديثها بالكشف عن مصير الكريلا المختطفين.

'يجب محاربة الاحتلال التركي معاً'

وبدورها استنكرت جيهان عمر مصطفى، والدة الشهيدة ساريا والكريلا قهرمان، لوكالتنا: " اختطاف الديمقراطي الكردستاني أبناءنا الكريلا، ولا نقبل حصول هذا الأمر بين الكرد أمام دولة الاحتلال التركي التي يجب أن نحاربها معاً".

وطالبت الأم جيهان مصطفى الديمقراطي الكردستاني بالكشف عن مصير الكريلا المختطفين، "لأن هذا الشيء يخدم دولة الاحتلال التركي"، كما استنكرت منع عبور عائلة المقاتل دجوار برخدان إلى باشور كردستان لمعرفة مصير ابنها المختطف.

(س ر)

ANHA