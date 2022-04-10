أمهات الكريلا يستنكرن تواطؤ PDK مع الاحتلال التركي ويؤكدن: خيانة كبرى

استنكاراً لتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في هجماته على قوات الكريلا في باشور (جنوب كردستان)، أدلت أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) اليوم الأحد، ببيان إلى الرأي العام.

بحضور العشرات من أمهات الكريلا والشهداء، قرئ البيان من قبل الأم منيجة حيدر، وذلك في الحديقة العامة بمدينة قامشلو، جاء فيه:

"خيانة الديمقراطي الكردستاني تجاه الشعب الكردي مستمرة منذ سنوات طويلة، فهذه الخيانة التي تخدم مصلحة العدو واتفاقية الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية لهجومهم على قواتنا في جبال الحرية خيانة كبيرة لا تخدم مصلحة الشعب الكردي".

تابع البيان "أبناؤنا فلذات أكبادنا الذين هم من يحمون الأرض والعرض بمقاومتهم الباسلة، وأصبحوا تاريخاً يقتدي به الأجيال، وهم مَن حمو باشور كردستان، فبقاء باشور كردستان إلى الآن هي نتيجة لنضال ومقاومة حزب العمال الكردستاني".

مؤكداً "نحن أمهات الكريلا لن نقبل أي سياسة أو عدوان على أولادنا في جبال كردستان، وليعلم الجميع وخاصة باشور كردستان، ونحن من صنعنا وخلقنا وناضلنا وكنا سنداً لأولادنا، فليخجل الديمقراطي الكردستاني من مقاومة وصراخات أمهات الشهداء والمناضلين، فالاحتلال التركي وPDK يحاولان هزيمة حركة الحرية واحتلال كردستان بأكملها".

كما نوّه البيان إلى إرسال الديمقراطي الكردستاني قواته إلى مناطق الدفاع المشروع لشن هجوم موسع ضد قوات الكريلا في جبال كردستان، "في هذه الأيام يرسل الديمقراطي الكردستاني قواته إلى مناطق الكريلا ويحاول القيام بالاستفزاز، فيما تقوم الحكومة العراقية ببناء جدار بين شمال وشرق سوريا وشنكال".

ولفت بيان أمهات الكريلا إلى الفساد المالي داخل بيت البرزاني "في الوقت نفسه ينكشف فساد عائلة البرزاني يوماً بعد يوم".

كما دعا البيان عموم الشعب في باشور (جنوب كردستان) إلى الوقوف وقفة عز في وجه هذه السياسة، وأن يكون ذوو دور، وألا يبقوا صامتين؛ "لأن صمتهم وعدم تحركهم تجاه هذه الخيانة يعتبر جريمة كبرى بحق أولادنا والإنسانية، فقواتنا من حموا المجتمع بكل مكوناته، الآن حان دوركم للوقوف مع أسود الجبال الذين ناضلوا وقاموا بكل بسالة وشجاعة وروح فدائية".

وشدد البيان على ضرورة السير على خطا الشهداء ونضال قوات الكريلا حتى النهاية "هم أملنا وكرامتنا ولن نسمح لأي عدو بالاعتداء عليهم".

(س أ/ي م)

ANHA