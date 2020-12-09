أمهات الكريلا والشهداء يطالبن الأطراف الكردية بإيقاف اقتتال الإخوة

في الأسبوع الثاني عشر لفعاليتهن التي تُنظم كل أربعاء، أصدرت أمهات مقاتلي الكريلا والشهداء في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة بيانًا إلى الرأي العام بشأن الاقتتال الكردي- الكردي في إقليم كردستان.

وحضر البيان العشرات من أمهات الكريلا والشهداء حاملات صور القائد عبد الله أوجلان.

البيان أُلقي، أمام مركز مؤتمر ستار، من قبل الإدارية في لجنة التربية في ناحية الدرباسية، نسرين معمي، وجاء فيه.

"في الوقت الذي يجب فيه على الأحزاب الكردية توحيد صفوفها، حيث نشهد يوميًّا هجمات على مناطقنا من قبل أعداء الشعب الكردي، نرى أن الأحزاب الكردية والقوى السياسية الكردية لا تتفق، وتعمل من أجل مصلحتها وأجنداتها الشخصية، ولا تفكر بمصلحة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، ونحن الشعب الكردي لن نقبل باقتتال الإخوة.

نحن أمهات الكريلا والشهداء قدّمنا أولادنا من أجل الدفاع عن أرضنا، وسنواصل فعاليتنا لإيصال صوتنا إلى الأطراف السياسية الكردية بوقف الاقتتال الكردي ـ الكردي، والعمل من أجل تحرير جميع أراضي كردستان المحتلة".

واختُتم البيان بترديد الشعارات التي تُمجّد الشهداء وتنادي بحرية القائد أوجلان.

(كروب/س و)

ANHA