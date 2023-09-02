أمهات الكريلا تدين سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK

في الذكرى السنوية الثانية لكمين خليفان الذي نصبه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي أدى إلى استشهاد 6 من قوات الكريلا، نتيجة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أدلت أمهات الكريلا في حلب ببيان إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قِبل إدارية لجنة العلاقات في مؤتمر ستار، فاطمة حسن، أمام مركز المؤتمر في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بحضور العشرات من أمهات الكريلا، وجاء فيه:

"تخوض الكريلا في جبال كردستان مقاومة أسطورية من أجل الحرية، إلا أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرقل تحركات الكريلا التي تتصدى لهجمات الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان) إذ يرسل الحزب مسلحيه إلى المنطقة لمحاصرة الكريلا وتقدّم معلومات عن تحركاتهم للعدو التركي الفاشي من أجل مصالحهم الخاصة".

وتابع "تقود عائلة البرزاني مع العدو مرة أخرى حرب الإبادة ضد الحركة التحريرية الكردستانية وتشن الهجوم على ثورة روج آفا، حيث إن مستوى الخيانة لديها تظهر من خلال إغلاق البوابة الحدودية بين باشور وروج آفا".

وأكد البيان "في الذكرى الثانية لكمين خليفان الغادر الذي أدى إلى استشهاد 6 كريلا عوضاً عن الاعتذار لأسر الشهداء والشعب يلتقي مسعود البرزاني ونيجيرفان ومسرور البرزاني وزير الخارجية الفاشية هاكان فيدان، وهذا يؤكد عمالة هذه العائلة وحزبها لأعداء الكرد".

شدد البيان: "لن تستطيعوا النيل من أبطال الكريلا الذين ترعرعوا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان صاحب مشروع الأمة الديمقراطية والسلام".

(ن ش/ف)

ANHA