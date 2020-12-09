عمُّ معتقل في السجون التركية يحيي حملة الإضراب من أجل القائد

أعلن السجناء السياسيون من حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية المعتقلين في سجون الدولة التركية عن الإضراب عن الطعام في 27 من تشرين الثاني المنصرم، احتجاجًا على ممارسات الدولة التركية بتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان والانتهاكات بحق السجناء السياسيين.

ومن بين المضربين المعتقل السياسي لقمان إبراهيم المنحدر من قرية كرديم التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، الذي اعتُقل بتهمة الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني عام 1993 ونقل من قبل السلطات التركية إلى سجن أديمان لينقل عام 2007 إلى سجن بولو بالقرب من إسطنبول حيث يقضي محكوميته.

′المنظمات الحقوقية تغض النظر عما يحدث في سجون الدولة التركية′

وفي السياق، قال سليمان إبراهيم، عم المعتقل لقمان إبراهيم إن المعتقلين في السجون التركية يتعرضون للانتهاكات التي تتخطى قوانين حقوق الإنسان المتعارف عليها في العالم.

منوهًا إلى أن المنظمات الحقوقية تغض البصر عما يحدث في تركيا، من جرائم بحق معتقلي الرأي والسياسيين، فيما أشار إلى أن العزلة على القائد عبد الله أوجلان، خير دليل على تلك الجرائم.

هذا وتناشد أسر المعتقلين في عموم كردستان الدول الأوربية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية للتخلي عن ممارساتها اللاإنسانية بحق قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وبحق أبنائهم وبناتهم السجناء.

وعن حملة الإضراب التي ينظمها المعتقلون قال إبراهيم، إنها ردة فعل طبيعية حيال ما يحدث من انتهاكات بحقهم وبحق القائد أوجلان، مؤكدًا على ضرورة تدخل الجهات الدولية المعنية.

وتابع أيضًا أن الدولة التركية تتحجج بوباء كورونا وتمنع زيارة المعتقلين، لكننا نشك في أن هذا أمر مدبر بهدف قطع أخبارهم وعدم التواصل معهم.

(ك)

ANHA