أمّهات الشهداء في منبج: أبناؤنا من حرّروا هذه الأرض ولن نسمح باحتلالها

وتتعرض قرى منبج الشمالية والغربية، لقصف شبه يومي، من قبل الاحتلال التركي، الذي يؤدي إلى إلحاق الأضرار بممتلكات المدنيين القاطنين في تلك القرى، وتشكل خطراً على حياتهم.

وتقول والدة الشهيد محمود العيسى، الذي استشهد خلال مشاركته في حملة تحرير منبج من مرتزقة داعش، حسناء الضاهر: "منذ فترة ومدينة منبج والقرى المحاذية لخط الجبهات تتعرض للقصف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، ما ألحق أضراراً بممتلكات المدنيين. وعادةً ما تسقط القذائف على المنازل مخلّفةً إصابات بين المدنيين".

وأضافت: "أبناؤنا الشهداء، حرّروا هذه الأرض بدمائهم الطاهرة، لن نسمح للاحتلال التركي ومرتزقته بتدنيسها".

وأكدت أنه "لا يروق للاحتلال التركي ما تنعم به مناطقنا من أمن وأمان واستقرار، لذلك يريد زعزعتها بممارساته الخبيثة وقصفه العشوائي".

وقالت في ختام حديثها: "نحن نسير على درب شهدائنا، قدّمنا دماء أبنائنا في سبيل تحرير بلدنا، ونقدم أرواحنا لتبقى مناطقنا في أمن وأمان، ولا نقبل لأي كان أن يحتل أرضنا".

أما والدة الشهيد سامر خلف الهلال، جنان المحمد، فقالت: "نحن نفتخر بشهدائنا الذين حرروا مناطقنا من رجس إرهاب داعش، ولا نسمح لأي عدو بالاعتداء على هذه المناطق التي رُويت بدماء أبنائنا".

وعن جرائم تركيا وقصفها المستمر للمنطقة، قالت جنان المحمد: "المحتل التركي يسعى إلى احتلال المزيد من المناطق، واستعباد شعبها. لذلك يمارس أساليب وممارسات منافية للقوانين تجاهها ".

وأكدت في ختام حديثها: "سنقاوم حتى الرمق الأخير، وسنقف مع القوات العسكرية في خندق واحد لحماية المدينة من الاحتلال التركي ومرتزقته".

(ج)

ANHA