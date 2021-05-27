أمّهات الكريلا في كوباني يتضامنّ مع مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع

وتتعرّض مناطق الدفاع المشروع منذ الـ ٢٣من نيسان/أبريل المنصرم للهجمات من قبل جيش الاحتلال التركي بهدف كسر إرادة الشعب الكردي المتمثّلة بقوات الكريلا.

ودعماً لمقاومة الكريلا في وجه تلك الهجمات، أصدرت أمّهات الكريلا وبالتنسيق مع مؤتمر ستار، بياناً قرئ من قبل العضوة في مؤتمر ستار بمقاطعة كوباني روزيف بشري، وجاء في نصّ البيان:

"نحن أمهات الكريلا، ندين ونستنكر الهجمات التي تشنّ على جبال كردستان من قبل الاحتلال التركي، لقد ذهب أبناؤنا إلى الجبال من أجل محاربة الظلم والاحتلال على شعبنا الكردي".

وأكّد البيان: "أبناؤنا ليسوا وحدهم، فهم في طريق الحرية والكرامة، ولا نريد أن يستشهدوا، لذلك ننادي الضّمير الإنساني، وأمهات الكرد عامّة أن يقفنَ معنا من أجل إطفاء هذه النار".

واستنكر البيان في ختامه: "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والصمت الدولي حيال ما يجري في جبال كردستان من انتهاكات بحق المدنيين من تدمير وحرق للمنازل جرّاء القصف العشوائي الذي تنفّذه مدافع جيش الاحتلال التركي".

(إ)

ANHA