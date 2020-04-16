عمار الحكيم يدين قصف مخيم مخمور

ارتكب جيش الاحتلال التركي أمس الأربعاء مجزرة بحق قاطني مخيم الشهيد رستم جودي "مخيم مخمور"، في باشور كردستان، وذلك بقصفه بطائرات استطلاع، أسفر عن استشهاد 3 نساء.

هجمات الاحتلال التركي لاقت سخطاً شعبياً في عموم كردستان والعراق، وعدّ عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، أن القصف التركي "عمل عدواني".

كما أدان رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم العدوان التركي على مخيم مخمور، في تغريدة له جاء فيها: "تحت أي عنوان أو ذريعة، لا يمكن تبرير أو قبول تكرار انتهاك سيادة العراق، وإلا كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف أحد المخيمات في قضاء مخمور؟

ونحن إذ ندين هذه الخروقات المتكررة من مختلف الأطراف والجهات، نؤكد ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.

https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1250516776837881857

وتيار الحكمة الوطني هو أحد الأحزاب السياسية العراقية، أسسه عمار الحكيم في بغداد في تموز2017، ولا يزال يترأسه حتى الآن.

(ب ح/أ ب)

ANHA