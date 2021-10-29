عمال وفلاحو جل آغا يتظاهرون ضد الهجمات التركية ويتعهدون بمقاومتها

تستمر دولة الاحتلال التركي في سياساتها المعادية لشعوب شمال وشرق سوريا، وقصفها على كوباني وتل رفعت.

وتوجّه المتظاهرون، صباح اليوم، إلى دوار الشهيد معصوم، وسط الناحية رافعين يافطة كتب عليها "نطالب بفرض حظر طيران لمنع الهجمات التركية"، وصور القائد عبد الله وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

التظاهرة بدأت من دوار الشهيد معصوم وجابت الشارع العام، وسط تساقط الأمطار، وردد المتظاهرون الشعارات التي تحيي مقاومة أهالي كوباني وتندد بالقصف التركي.

في ساحة الكراج وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ليلقي بعدها عضو اتحاد الكادحين في ناحية جل آغا، زيدان حسين، كلمة، استنكر فيها صمت الدول الأوروبية حيال الهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا وسياساتها المعادية لشعوب المنطقة.

وأشار زيدان إلى أن الدولة التركية لا تزال تستهدف المنطقة وشعوبها؛ لضرب الأمن والاستقرار فيها، بعد طرد مرتزقة داعش منها وتقديم آلاف الشهداء في سبيل الحرية والعيش بكرامة وديمقراطية، منوهاً إلى أن دولة الاحتلال التركي تحاول إعادة هجومها على كوباني، لكنها غافلة عن أن شعوب المنطقة لن ترضى بالذل وستقاوم حتى الرمق الأخير.

وأكد زيدان أن عمال وفلاحي ناحية جل آغا سوف يناضلون ويقاومون ضد أي تهديدات وعمليات تشنها الدولة التركية وذلك إيماناً بدماء الشهداء وفكر القائد أوجلان الذي أشاد بدور الكادحين والعمال في بناء الأوطان.

وطالب زيدان حسين، باسم اتحاد الكادحين، المجتمع الدولي بوضع حدّ لانتهاكات الدولة التركية وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لوقف الهجمات التركية.

(ف)

ANHA