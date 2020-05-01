عمال وعاملات من على رأس عملهم يهنئون الكادحين بالأول من أيار

يصادف، اليوم، الأول من أيار- عيد العمال العالمي، حيث تعطل فيه الطبقة الكادحة في أنحاء العالم، احتفاءً بالجهد والكدح والإنجازات التي تساهم في تطوير وتنمية المجتمعات من كافة الجوانب.

وبهذه المناسبة التقى مراسلا وكالتنا ANHA بعمال وعاملات من على رأس عملهم في إحدى الحقول الزراعية بمحاذاة الشريط الحدودي مع باكور كردستان، حيث كان يعمل العمال والعاملات في حراثة البساتين وقطف المحاصيل من الخضروات، وذلك في اليوم الذي يعدّ عطلة رسمية حددتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

العاملة كوثر السلطان هنأت كافة العمال والعاملات في هذا اليوم لدورهم الكبير في تقدم هذا البلد.

وعن السبب الذي دفعهم إلى العمل في يوم عيدهم، تقول العاملة كوثر والتي تعمل 8 ساعات في الأراضي الزراعية، "نحن مضطرون، أولا: للحاجة إلى العمل والظروف المادية الصعبة، والثاني أن هذه المحاصيل التي نعتني بها لديها وقت محدد لذا علينا الاسراع في العمل حتى تنتج في أوقاتها".

أما العامل بسام دهيمان الذي يعمل في سقاية الخضروات الصيفية بارك الأول من أيار، وقال "على الرغم من أن اليوم هو عطلة لكافة العمال، إلا أن الظروف المعيشية تجبرنا على العمل لإعالة أسرنا".

وشكر العامل بسام دهيمان في ختام حديثه جميع العاملين والعاملات على الجهود التي يبذلونها.

وهذا وقد أُقر يوم 1 أيار عيدا للعمال بعد الإضراب الواسع الذي قام به العمال في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1886، احتجاجا على الظروف القاسية لعملهم، واستغلالهم من قبل الرأسماليين، والمطالبة بتقليل ساعات العمل الطويلة، وتحسين ظروف العمال تحت شعار "ثمانية ساعات للعمل، ثمانية ساعات للراحة، وثمانية ساعات للنوم"، إلا أنهم جُوبهوا بالرصاص من قبل السلطات الأمريكية ما تسبب بمقتل المئات, واعتقال مئات آخرين.

(س و)

ANHA