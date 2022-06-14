عمال شركة خدمية يتعرضون لتهديد مباشر من خلايا داعش في مخيم الهول

وذكرت مصادر أمنية أن عمال شركة سارة التي تعمل في تركيب أعمدة إنارة في مخيم الهول تعرضوا لتهديد مباشر من خلايا مرتزقة داعش.

وذكر المصدر أن العمال كانوا يعملون على تركيب أعمدة إنارة في القطاع الخامس للمخيم عندما تعرضوا لتهديد مباشر من خلايا مرتزقة داعش بالإضافة إلى سرقة أوراقهم وهواتفهم.

كما أكد المصدر أن إطلاق نار متقطع جرى بين قوى الأمن الداخلي في المخيم وعناصر الخلية، فيما تمكنت قوى الأمن من إجلاء العمال والآليات التابعة للشركة.

وبحسب مصادر أمنية فإن عناصر خلايا مرتزقة داعش يرفضون إنارة المخيم لاستغلال فترات الليل للتحرك والتخفي من كاميرات المراقبة.

ANHA