عمال معمل الغزل والنسيج في الحسكة يحتفلون بيوم العمال العالمي

وشارك في الاحتفالية وفد من هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وحركة المجتمع الديمقراطي، والعشرات من العمال والكادحين في معمل الغزل والنسيج.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، الذي هنأ في مستهلها "الكادح العظيم القائد عبد الله أوجلان بهذه المناسبة العالمية، كما نهنئ العاملين والكادحين في العالم".

وأضاف حسو: "جميع الكادحين في العالم قاموا بانتفاضة وتنظم أنفسهم لأنهم بحثوا عن قيمة للإنسان والإرادة الحرة وليس عن لقمة العيش، نتيجة الظلم والاستنكار والاستغلال من قبل القوى الرأسمالية على هذه الشريحة النظيفة في العالم".

وبين غريب حسو، أن الكثيرين يسمون العاملين الطبقة العاملة ولكن هي أكبر شريحة في العالم وليست طبقة، وتابع قائلاً: "الذهنية الرأسمالية التي قسمت المجتمعات إلى طبقات لتسهيل عملية السيطرة على المجتمعات واستغلال إمكانياتهم وامتصاص دمائهم من أجل مآربها الاقتصادية والربحية".

ونوه حسو في نهاية حديثه، أن غالبية الكادحين الذين تظاهروا في وجه القوى الرأسمالية كانوا من النساء وأغلبهم كانوا يعملون في معامل الغزل والنسيج.

واستمرت فعالية معمل الغزل والنسيج بعقد حلقات الدبكة.

(كروب/ك)

ANHA