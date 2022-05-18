أم تروي تفاصيل استهداف تركيا لها ولأطفالها الأربعة

استهدف جيش الاحتلال التركي أمس، أسرة بدوية في مزرعة قرطاج بريف ناحية عين عيسى الجنوبي، بالقرب من القاعدة الروسية في المنطقة، مما أسفر عن إصابة الأم نعيمة المضحي وأطفالها الـ 4، نُقلوا على إثرها إلى المشفى الوطني العام في مدينة الرقة ليتلقوا العلاج.

وحصلت وكالتنا على أسماء الأطفال المصابين، وهم: كتالة علي الحمود (٦ أعوام)، منهل علي الحمود (٩ أعوام)، عذراء علي الحمود (١٠ أعوام)، وأصيب هؤلاء بجروح طفيفة، أما هايل علي الحمود (١٢ عاماً)، فإصابته بليغة، وقد أجرى عمليتين جراحيتين؛ إحداها في العمود الفقري والأخرى في البطن، وحالته مستقرة في الوقت الحالي بحسب أطباء المشفى الوطني في الرقة.

في هذا الصدد، روت المواطنة نعيمة المضحي تفاصيل الاستهداف لمراسلة وكالتنا، وقالت: "كنا جالسين في خيمتنا بقرية قرطاج وسمعنا دوي انفجارات، وهربنا من الخيمة إلى العراء، وأثناء هروبنا أتتنا قذيفة أخرى أصابتني أنا وأطفالي".

وأوضحت نعيمة المضحي "بعد استهدافنا، سارع أهالي المنطقة ونقلونا إلى قرية تل السمن في ريف الرقة الشمالي ثم نُقلنا من هناك بسيارة إسعاف إلى المشفى الوطني في الرقة".

وتساءلت المواطنة نعيمة المضحي "ما ذنبنا كي يتم قصفنا بهذه الطريقة البشعة؟ ماذا فعلنا؟ لولا لطف الله لفقدنا حياتنا، أنا وأطفالي".

والجدير بالذكر أن أسرة المواطنة نعيمة المضحي تم استهدافها بالقرب من أكبر قاعدة روسية في المنطقة، الضامنة لوقف إطلاق النار، فيما لا تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة بقصفها على الأراضي السورية، وسط صمت الضامن الروسي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية دون إدانتها على جرائمها.

(أ ع/خ)

ANHA