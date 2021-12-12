اليزابيت كورية: هدفنا هو الوصول إلى نموذج لعقد اجتماعي يليق بالشعب السوري

انطلقت، صباح اليوم، في مدينة الحسكة، أعمال الاجتماع الختامي للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماع لشمال وشرق سوريا، في صالة سردم بمدينة الحسكة، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وجاء اجتماع اللجنة الموسعة، بعد تشكيل الإدارة الذاتية في الـ 15 من تموز العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد، ومناقشتها خلال جلسات موسّعة مع مجتمع شمال وشرق سوريا.

وعلى هامش الاجتماع المغلق عن وسائل الاعلام، بّينت عضوة لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، إليزابيت كورية، خلال لقاء لوكالتنا، أن هذه الجلسة مهمة للغاية، مقارنة بالجلسات السابقة، كونها تعد جلسة اللجنة الموسعة التي شكلت قبل ثلاثة اشهر.

مشيرة "شكلت من ضمنها اللجنة المصغرة المؤلفة من 30 عضو/ة، لدراسة وصياغة مسوّدة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا".

وأضافت إليزابيت كورية "خلال جلسة اللجنة الموسعة، التي شكلت من157 عضو/ة، ستتم الدراسة بشكل موسع، ومناقشة البنود بدءاً من مقدمة مسوّدة العقد الاجتماعي، وصولاً إلى آخر فقرة فيه، لأخذ الآراء والمقترحات ورؤية الأعضاء الذين ضمن اللجنة المهمة بالنسبة لهم".

ونوّهت إلى أن المسودة "أنها تهدف للوصول إلى صياغة نهائية للعقد الاجتماعي ترضي جميع المكونات، التي ستشمل رؤية الآخر وتقبلها، والتوسع في الأفكار، والوصول إلى نموذج لعقد اجتماعي يليق بالشعب السوري".

وأكدت عضوة لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، إليزابيت كورية، في نهاية حديثها، إلى أن هذا الاجتماع سيفضي إلى الصياغة بشكل ديمقراطي وأخوي، لصياغة مسوَدة العقد الاجتماعي.

والجدير بالذكر، أن الاجتماع سيستمر ثلاثة الأيام، إلى حين الانتهاء من صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

(أ م)

ANHA