اليونيسف: الكوارث المناخية تسبّبت في نزوح 43.1 مليون طفل

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن الكوارث المرتبطة بالطقس تسببت في نزوح 43.1 مليون طفل داخلياً في 44 دولة على مدار ست سنوات، ما يعني نزوح نحو 20 ألف طفل يومياً في تلك الفترة.

جاء هذا في تقرير نشرته اليونيسف تحت عنوان "أطفال نازحون في مناخ متغير"، والذي يعد أول تحليل عالمي يرصد عدد الأطفال الذين أجبروا على الرحيل من ديارهم في الفترة ما بين 2016 و2021، بفعل الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات.

وتُعدّ الصين والفلبين من بين الدول التي سجلت أعلى الأعداد على الإطلاق لنزوح الأطفال، بسبب تعرض البلدين لطقس متطرف، ووجود عدد كبير من الأطفال بين السكان، والتقدم المحرز في قدرات الإنذار المبكر والإخلاء.

وأظهرت اليونيسف في تقريرها أنه قياساً بنسبتهم من إجمالي السكان، فإن الأطفال الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة مثل دومينيكا وفانواتو، كانوا الأكثر تضرراً من العواصف، في حين كان الأطفال في الصومال وجنوب السودان هم الأكثر تضرراً من الفيضانات.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، "إنه أمر مرعب لأي طفل" عندما تتعرض مناطق سكنهم لحرائق غابات أو عواصف أو فيضانات.

وأضافت أنه بالنسبة لأولئك الذين يضطرون إلى الفرار، يمكن أن يكون الخوف والأثر الذي يتعرضون له "مدمرين بشكل خاص، في ظل القلق بشأن ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم، أو يستأنفون المدرسة، أو يضطرون إلى الانتقال مرة أخرى".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأدوات والمعرفة اللازمة للاستجابة لهذا التحدي المتصاعد الذي يواجه الأطفال متوافرة، "لكننا نتحرك ببطء شديد".

وأكدت أن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود لإعداد المجتمعات، وحماية الأطفال المعرضين لخطر النزوح، ودعم أولئك الذين اقتلعوا من مجتمعاتهم بالفعل.

وأوضح التقرير أن العواصف والفيضانات تسببت في نزوح 40.9 مليون طفل ما بين عامي 2016 و2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحسين الإبلاغ والمزيد من عمليات الإجلاء الوقائي.

وأضاف أن موجات الجفاف أدت إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون طفل، وكانت الصومال مرة أخرى من بين البلدان الأكثر تضرراً.

أما حرائق الغابات، فدفعت 810 آلاف طفل للنزوح، ثلثهم نزح في عام 2020 وحده، وخصوصاً في كندا وإسرائيل والولايات المتحدة.

ونبهت اليونيسف إلى أن الأطفال يتعرضون بشكل خاص لخطر النزوح في البلدان التي تواجه أزمات متداخلة مثل الصراع والفقر، حيث تتعرض القدرات المحلية للتعامل مع أي عمليات نزوح إضافية للأطفال لضغوط شديدة.

(س ع)