اليونسكو تدين استهداف طاقم فضائية JIN TV

أدانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي في بيان: "مقتل نجم الدين فيصل الحاج سنان" ودعت" السلطات لضمان سلامة الصحفيين والأشخاص المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح، بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2222. وأحثهم على التحقيق في هذا الهجوم وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".

وأكدت أزولاي أن اليونسكو "تعمل على الترويج لسلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية وبناء القدرات وتنسيق تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين".

واستشهد نجم الدين فيصل، في الـ 23 من شهر آب المنصرم جراء قصف طائرة مُسيرة للاحتلال التركي للسيارة التي كان يقودها والتابعة لفضائية Jin Tv، على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا، كما وأصيبت على إثره مراسلة القناة دليلة عكيد التي كانت برفقته.

(أم)