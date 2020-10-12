اليونان: تصرفات تركيا غير جديرة بالثقة

وانتقدت اليونان تركيا لإصدارها الإخطار البحري" "Navtex، حيث ستجري السفينة التركية عروج رئيس مسحًا زلزاليًّا في شرق البحر المتوسط خلال الأيام العشرة المقبلة، وفقًا لما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إن الناقلة التركية غير المرخصة للتنقيب جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية "تشكل تصعيدًا كبيرًا وتهديدًا مباشرًا للسلام والأمن في المنطقة".

وأضافت الوزارة إن هذه الخطوة، التي تأتي بعد أيام قليلة من التزام تركيا باقتراح موعد لبدء جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية بين الجانبين، تظهر أن تركيا لا تزال غير جديرة بالثقة وغير راغبة في الانخراط في حوار حقيقي.

وقالت إن "تركيا تصر على التكتيكات العدوانية وغير القانونية التي تذكرنا بالقرون السابقة، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك مكانتها باعتبارها العامل الرئيس لعدم الاستقرار وانعدام القانون في المنطقة".

وأوضحت "اليونان ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية، بينما تساهم في نفس الوقت في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وفي الشهر الماضي، سحبت أنقرة سفينة المسح الزلزالي عروج رئيس من الجرف القاري لليونان "للسماح بالدبلوماسية" قبل قمة الاتحاد الأوروبي، وهدد القادة الأوروبيون تركيا بفرض عقوبات إذا واصلت عملياتها في المنطقة.

(م ش)