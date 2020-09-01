اليونان: تركيا تثير المشاكل دائمًا وتزعزع استقرار المنطقة

وقالت وزارة الخارجية اليونانية: "إن تركيا داومت على إثارة المشاكل، وهي عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، وأكدت اليونان أن تركيا مستمرة في تجاهل الدعوات لفتح حوار وفي تصعيد استفزازاتها.

وأشارت إلى أن أنقرة تواصل توريط نفسها في خياراتها الخاصة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات.

ودعت تركيا إلى "الكف عن مضايقاتها اليومية والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشددت أثينا على أنه "لن يتم ابتزاز اليونان، وسنواصل السعي لإبرام اتفاقات بشأن ترسيم حدودنا البحرية مع جميع دول المنطقة".

وفي هذا الإطار، قالت وكالة أنباء أثينا مقدونيا (ANA-MPA) اليونانية إن خدمة المسح البحري التابعة للبحرية اليونانية أصدرت إنذارًا بحريًّا ردًّا على الإنذار البحري غير القانوني التركي بتمديد مهمة سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في البحر المتوسط.

(ي ح)