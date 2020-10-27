اليونان: تركيا تحاول مجددًا نسف أي احتمال للحوار

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال تصريحات مشتركة مع نظيريه القبرصي والإسرائيلي نيكوس كريستودوليدس وغابي أشكينازي، إن العلاقات اليونانية القبرصية الإسرائيلية ضمان للأمن في المنطقة.

وأضاف ديندياس، اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في أثينا، إن اليونان وقبرص وإسرائيل تخلق "جغرافيا جديدة للتفاهم".

وقال وزير الخارجية اليوناني: "لسوء الحظ، يعقد اجتماعنا تحت ضغط الإجراءات الجديدة غير القانونية من جانب تركيا". وأضاف: "في غضون أيام قليلة، تحاول تركيا مرة أخرى من خلال أفعالها نسف أي احتمال للحوار البناء من خلال الانخراط بشكل غير قانوني في مناطق داخل الجرف القاري اليوناني لإجراء عمليات مسح زلزالية غير قانونية أو من خلال استفزاز زيارة نائب الرئيس التركي غير القانونية إلى فاروشا المحتلة".

وأوضح ديندياس: "نحن نخلق جغرافيا جديدة للتفاهم تتجاوز الصور النمطية القديمة، وتعيد تشكيل خريطة منطقتنا"، مشددًا على أن المخطط مدعوم بقوة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "لأنه تأسس على صرح الشرعية الدولية".

(ي ح)