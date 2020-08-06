اليونان: سنقاضي تركيا في محكمة العدل الدولية نتيجة سلوكها المزعزع للاستقرار

وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال مشاركة افتراضية في منتدى أسبن للأمن، اليوم الخميس: "لقد التقيت بالرئيس أردوغان مرتين منذ توليي منصب رئيس الوزراء، أخبرته برغبتنا في تجديد العلاقات اليونانية التركية، لأننا جيران، أنا حقًّا لا أصدق أن هناك عداوة بين الشعبين اليوناني والتركي، للأسف لم أتلق الرد الذي توقعته".

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن اليونان تعتبر توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا باطلة وغير قانونية، وهو ما ينتهك بشكل واضح، الحقوق السيادية لليونان، لأنها لا تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر اليونانية على الإطلاق.

وقال ميتسوتاكيس: "سلوك تركيا، في رأيي، مزعزع للاستقرار، وهذه ليست مشكلة ليونان فحسب، بل إنها مشكلة لأوروبا، وأعتقد أنها أيضًا مشكلة للولايات المتحدة".

وتابع قائلًا: "كنت صادقًا جدًّا مع تركيا والمجتمع الدولي، وقلت إننا إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى محكمة لاهاي، دعونا نتفق على أن هذا هو الحل الوحيد، وسنحترم قرار المحكمة ونحترم القانون الدولي، وأعتقد أن هذا نهج عادل إذا لم نتمكن من حل النزاع فيما بيننا".

وقال: "أعتقد أن تركيا تتصرف بشكل غير موثوق به داخل الناتو، وعلى سبيل المثال، تثير مسألة شراء صواريخ إس - 400 قلقنا جميعًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، لأنه يهدد طائرات إف - 35، التي هي جزء لا يتجزأ من حلف شمال الاطلسي باعتبارها أكثر طائرات الحلف تطورًا".

(م ش)