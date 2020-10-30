اليونان: شراء تركيا إس400 يثير القلق للناتو

وقال بانايوتوبولوس: "قيل وكُتب الكثير عن شراء تركيا لـ (إس-400) من روسيا. وبرأيي فإن ذلك يثير قلقًا داخل الناتو".

ورأى أن قلق الولايات المتحدة وشركاء آخرين في الحلف مبرر، وأضاف: "حسبما أفهم، إن الأنظمة لم يتم تشغيلها بالكامل من قبل تركيا، كانت هناك سلسلة من التجارب، ولكن المنظومة ستُستخدم ربما في وقت لاحق".

وبيّن بانايوتوبولوس أن "مدى أمان تركيا بالنسبة للحلفاء في الناتو بات واضحًا الآن، وهذه مسألة قلق للجميع".

وعقدت تركيا مع روسيا صفقة لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، في نيسان/أبريل 2017، وتسلمت أول دفعة منها في تموز/يوليو العام الماضي، وأجرت أول اختبار للمنظومة في الـ 16 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

(س ر)