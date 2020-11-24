اليونان: انتهاكات تركيا المستمرة تفشل أي احتمال للحوار

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة "إيكاثميرني" اليونانية، اليوم، قال دندياس: "أنقرة تحاول بالقوة خلق سوابق على حساب دول الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن تركيا "تظهر ازدراء لمواقف وقرارات الاتحاد الأوروبي الواضحة ونداءات المجتمع الدولي أيضاً".

وأضاف "تركيا فوتت فرصة أخرى مهمة لاستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واتخذت خيار العمل بطريقة تقوض القانون الدولي والأهداف الأوروبية"، مشدداً على أن "سلوك تركيا مزعزع للاستقرار وخطير لأمن المنطقة".

وشدد وزير الخارجية اليوناني على أن "الاتحاد الأوروبي ليس ساذجاً ويصعب على تركيا خداعه".

كما أكد دندياس أن "أثينا لا تزال منفتحة على الحوار مع أنقرة بشرط أن توقف عملياتها في شرق البحر المتوسط"، معتبراً أن "تركيا لا تترك هامشاً لحوار بناء وتوسع نشاطها في شرق المتوسط منذ أغسطس".

(ي ح)