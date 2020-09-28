اليونان والولايات المتحدة يؤكدان على تعزيز علاقاتهما في شتى المجالات

وقال البيان "أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراجعة رفيعة المستوى للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان في 28 أيلول/سبتمبر 2020، وتحسبًا للحوار الاستراتيجي الثالث الذي سيعقد في واشنطن العاصمة عام 2021، وبمناسبة هذا اللقاء الرفيع المستوى، أكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعميق التعاون، لا سيما في المجالات الموضحة أدناه:

التعاون الإقليمي

تبادلت الولايات المتحدة واليونان وجهات النظر حول شرق البحر المتوسط ​​وأكدتا مجددًا إيمانهما بضرورة حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميًّا وفقًا للقانون الدولي، وفي هذا الصدد، رحبت الولايات المتحدة باستعداد اليونان المؤكد للانخراط مع دول أخرى في المنطقة لتحقيق اتفاقات ترسيم الحدود البحرية من خلال الحوار ووفقًا للقانون الدولي.

كما أكدت الولايات المتحدة واليونان مجددًا على تفانيهما في تعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في الناتو، باستخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة لهم، من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع.

وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة وتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات في إطار صيغة 3 + 1 (قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة)، والتي تم إطلاقها في القدس في آذار/مارس 2019.

الدفاع والأمن

وأعربت اليونان والولايات المتحدة عن عزمهما على زيادة تعزيز شراكتهما الدفاعية والأمنية الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين الولايات المتحدة واليونان، والتي تم تحديثها آخر مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 والتي تساهم بشكل كبير في أمن البلدين.

إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب

وأشارت الولايات المتحدة واليونان إلى تعاونهما الأمني ​​على أساس المصلحة المشتركة في حماية سلامة وأمن كلا البلدين من الإرهابيين والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى التي تهدد الأمن، وعلاوة على ذلك، قام البلدان بتقييم التحسن المستمر في أمن الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتعاون وفقًا للمعايير الدولية.

التجارة والاستثمار

تتطلع الولايات المتحدة واليونان إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ورحبت الولايات المتحدة واليونان بتدشين استثمارات وعمليات استحواذ جديدة من قبل الشركات الأمريكية في اليونان وأكدتا التزامهما بتشجيع هذا الاتجاه.

الطاقة

ورحبت الولايات المتحدة واليونان باستكمال القسم اليوناني من خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، وتتطلعان إلى مناقشة ذلك في الحوار الاستراتيجي القادم.

ورحب الجانبان بالتأسيس الرسمي لمنتدى غاز إيست ميد في 22 ايلول/سبتمبر وتحويله إلى منظمة إقليمية من أجل التعاون الناجح المستمر في مجال الطاقة من خلال عملية 3 + 1.

(م ش)