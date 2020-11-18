اليونان والأمارات يدينان سلوك تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة

وقالت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية: إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أجرى زيارة إلى أبو ظبي لإجراء محادثات مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأدان الطرفان في بيان مشترك انتهاكات أنقرة وسلوكها العدواني في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب القوقاز.

ووصف البيان تصرفات تركيا بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وحث الجانبان، تركيا على الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لأعمالها غير القانونية والاستفزازية.

وفي سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي للصحيفة: "اليونان ستبني وستعزز بشكل منهجي التحالفات الدولية والإقليمية". وأضاف: "إن أثينا ستزيد من رأسمالها الدبلوماسي بالانضمام إلى الهيكل الأمني في المنطقة".

ومن المتوقع أن يوقّع الجانبان إعلانًا حول الشراكة الاستراتيجية واتفاقية تعاون في مجالات السياسة الخارجية والدفاع، بحسب ما أوردته الصحيفة.

(م ش)