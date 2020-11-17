اليونان تتطلع لشراء مقاتلات رافال و F-35 وسط تصاعد التوترات مع تركيا

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن أثينا تتطلع لشراء طائرات مقاتلة فرنسية من طراز رافال وطائرات F-35 الأمريكية، كجزء من جهود تكثيف خططها الدفاعية، وسط تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع اليونانية لديها خطط أيضًا لشراء المزيد من الطائرات بدون طيار وأنظمة الاستجابة للطائرات بدون طيار، ربما في غضون عام 2021.

ووفقًا لمصادر مطّلعة على الأمر، فإن وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس لديه بالفعل اقتراح جاهز للولايات المتحدة لاقتناء ست مقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35، والتي يمكن تسليمها إلى اليونان في غضون عام 2021.

وستنفذ أثينا خطة الحصول على 18 طائرة جديدة أخرى من هذا النوع في الوقت المناسب، بحيث ينتهي المطاف مع القوات الجوية اليونانية بإجمالي 24 طائرة من طراز F-35.

أما بالنسبة لتوريد طائرات رافال الفرنسية، فمن المنتظر عرض القضية على البرلمان في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم استخدام الطائرات الست الأولى في النصف الأول من عام 2021.

وتأتي هذه الخطط وسط توترات مشتعلة بين اليونان وتركيا بشأن احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث أرسلت تركيا سفناً لإجراء أبحاث زلزالية، مما أدى إلى تصعيد الخلاف مع اليونان.

وكانت تركيا ترغب في الحصول على الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-35، لكنها طُردت من البرنامج بعد شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، والتي تعتبرها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو غير متوافقة مع أنظمة الحلف.

(م ش)