اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد دولة الاحتلال التركي

بعث وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس برسالة إلى منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعا فيها التكتل إلى "فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب الصيد في المياه الإقليمية اليونانية".

ونقل إعلام يوناني عن مصادر مطلعة، أن "الرسالة شملت أيضاً اتهامات لخفر السواحل الأتراك؛ بممارسة سلوك استفزازي ضد اليونان".

ونقلت وكالة أنباء أثينا، يوم أمس، تفاصيل ما جاء في الرسالة، مشيرةً إلى أن ديندياس أوضح أن مثل هذه الممارسات التركية "تخلق بيئة أمنية خطيرة وتزيد من خطورة وقوع أي حادث" قد تستخدمه أنقرة فيما بعد من أجل تصعيد التوتر بين البلدين.

كما أوضح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد تركيا؛ بسبب تلك الممارسات غير المشروعة، مطالباً بحظر المنتجات السمكية التركية في السوق الأوروبي، مضيفاً أن "رد فعل كهذا يمكن أن يكون تحذيراً لتركيا ويظهر تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان".

وتشهد العلاقات بين دولة الاحتلال التركي واليونان، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة جوانب، أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز.

(م ش)