اليونان تستنفر أوروبّا: تركيّا تضاعف التوتّر في المنطقة

كما أبلغه نيته طرح هذا الإجراء الأحادي التركي في اجتماع المجلس يومي 15 و16 أكتوبر.

بدوره، اعتبر جوزيب بوريل، نائب رئيس الاتحاد، أنّ "الإخطار البحري التركي مؤسف ويضاعف التوتر على عكس ما نتطلع له".

وانتقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بحدّة التصرّفات التركية، معتبراً أنّها تزعزع الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما اعتبر أنّ أنقرة تمثّل اليوم القاسم المشترك بين الأزمات كافة في المنطقة، في إشارة إلى شرق المتوسط والتدخلات في ليبيا وإقليم ناغورنو كاراباخ في أذربيجان، بالإضافة إلى سوريا.

وأكّد أنّ سلوك تركيا ينتهك القانون الدولي وقرارات بيانات الاتحاد الأوروبي، الذي أكّد سابقاً وقوفه إلى جانب اليونان وقبرص في نزاعهما مع تركيا على حقوق التنقيب في مناطق متنازع عليها في البحر المتوسط.

(ي ح)