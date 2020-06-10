اليونان تستبق تحركات تركيا شرق المتوسط والصين لن تنضم إلى معاهدة الحد من التسلح

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم, إلى التحركات اليونانية لمواجهة الخطط التركية, بالإضافة إلى الخلاف الأمريكي الصيني.

واشنطن تايمز: اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقاً بشأن ترسيم الحدود البحرية

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها التحركات اليونانية لمواجهة خطط تركيا في المتوسط, وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية "وقّعت اليونان وإيطاليا اتفاقاً يوم الثلاثاء لترسيم حدودهما البحرية وسط توتر في منطقة البحر المتوسط بشأن حقوق الموارد الطبيعية.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان أن الاتفاق الذي وُقع في وزارة الخارجية خلال زيارة قام بها إلى أثينا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عالج قضية كانت معلقة منذ 40 عاماً.

وقالت ميتسوتاكيس "اليوم هو يوم جيد لليونان وإيطاليا وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها"، مضيفاً أن الاتفاق يلبي القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بعد توقيع الاتفاق مع دي مايو إن المنطقة ترسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة - المنطقة البحرية التي تتمتع فيها الدولة بحق استكشاف الطاقة واستخدام الموارد البحرية - بين الجارتين، وكذلك تسوية حقوق الصيد، أضاف "اليوم يوم تاريخي".

وقعت اليونان وقبرص على وجه الخصوص في مواجهة دبلوماسية متوترة مع تركيا بسبب حقوق الحفر في البحر، إن القضية معقدة بسبب عدم وجود اتفاقيات واضحة تحدد المناطق الاقتصادية الخالصة للدول.

وكانت تركيا قد وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على اتفاقية للحدود البحرية مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، والتي عارضتها بشدة اليونان ومصر وقبرص واعتبرتها غير قانونية.

وأضاف دندياس إن "ترسيم الحدود البحرية يتحقق وفقاً للقانون الدولي، وليس باتفاقيات لا أساس لها مثل الاتفاق بين تركيا و رئيس الوزراء الليبي فايز السراج".

وقال دندياس إنه تحدث مع دي مايو بشأن "تصعيد الانتهاكات التركية ضد بلدنا"، مشيراً على وجه الخصوص إلى مطالبة شركة نفط تركية "الحفر في الجرف القاري اليوناني".

وول ستريت جورنال: روسيا تشكك في أن الصين ستنضم إلى اتفاقية الأسلحة الثلاثية

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية " قال دبلوماسي روسي إن الكرملين لن يضغط على بكين للانضمام إلى المحادثات على الرغم من التماس الولايات المتحدة.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن موسكو لن تضغط على الصين للانضمام إلى محادثات الحد من التسلح القادمة مع المفاوضين الأمريكيين والروس.

سيشكل غياب المشاركة الصينية عقبة كبيرة أمام إدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسلحة النووية في المحادثات التي من المقرر أن تبدأ في فيينا في 22 تموز/يونيو".

التايمز: مساعدو ترامب تحدثوا اليه بشأن إقالة إسبر

صحيفة التايمز البريطانية قالت بدورها "كان على الرئيس ترامب التحدث عن إقالة وزير دفاعه بعد أن قاوم مارك إسبر مطالبه بنشر قوات في شوارع العاصمة، وفقاً لمسؤولين.

وقيل أيضاً إن إسبر، وهو خريج ويست بوينت وضابط سابق في الجيش، قد فكر في الاستقالة بدلاً من تجاوز خط أحمر بالنسبة له بالموافقة على إرسال الجيش النظامي ضد الأمريكيين.

وتشاور الرئيس مع عدد من كبار المستشارين بمن فيهم مارك ميدوز، رئيس أركانه، قبل الموافقة على أن الموقف الأمني كان محفوفاً بالمخاطر للغاية، وأنه قريب جداً من الانتخابات للبحث عن وزير دفاع خامس".

(م ش)