اليونان تستعد لمواجهة أية استفزازات تركية في بحر إيجة والمتوسط

وقالت صحيفة "إيكاثيمريني" اليونانية إن "أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري لأزمة ممتدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط".

وأضافت أن "قيادات عسكرية يونانية عكفت على إعادة تشكيل استراتيجية البلاد، التي كانت تعتمد بشكل أساسي حتى وقت قريب على بحر إيجة وليس شرق المتوسط"، وكشفت الصحيفة عن "خطط جارية لتقوية القوات المسلحة اليونانية وبنيتها التحتية".

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أكدت الأحد أن تركيا لا تتوانى عن خلق الارتباك في المنطقة، ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر، وذلك على خلفية تحديد الأخيرة منطقة "بحث وإنقاذ" جديدة في بحر إيجة.

(س ر)