اليونان تقبض على 1300 مهرب للبشر على الحدود التركية خلال عام 2022

تعد الدولة اليونانية، إحدى طرق العبور الرئيسية إلى الدول الغربية الأوروبية بالنسبة للمهاجرين، تم الكشف عن البيانات بخصوص مكافحة تهريب البشر، وفي هذا الصدد، صرح وزير الحماية المدنية في اليونان، تاكيس ثيودوريكاكوس، بأن حرس الحدود ألقى القبض على نحو 1300 مهرب مشتبه بهم على طول نهر إيفروس الذي يشكل الحدود الطبيعية مع تركيا، على مدار عام 2022، وفق ما نقلته وكالة أنباء الفرات.

وأضاف ثيودوريكاكوس في تصريحه أنه تم خلال نفس الفترة، منع نحو 256 ألف مهاجر من عبور النهر، المعروف باسم إيفروس في اليونان (ومريج في تركيا، وماريتسا بالبلغارية)، وتقول أثينا إن السلطات التركية تعرض على المهاجرين خيار العودة إلى سوريا أو دول أخرى أو دخول اليونان بطريقة غير قانونية. ورغم أن أثينا تطبق إجراءات حماية صارمة برا وبحرا. تمكن قرابة 18800 شخص من دخول اليونان في عام 2022، وفقا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ 9157 في 2021.

ووفقاً لمسؤولي أثينا، أن حكومة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) في تركيا يضغط على المهاجرين. كما ذكر مسؤولو السلطات اليونانية أن هذا الضغط على المهاجرين السوريين قد زاد قبل الانتخابات العامة في تركيا.

(م)