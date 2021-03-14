اليونان تحذر من محطة نووية في تركيا.. يمكن أن تصبح تشيرنوبل جديدة

وناقش وزير الخارجية اليوناني خطورة محطة أكويو النووية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وأوضح ديندياس أن محطة أكويو للطاقة تشكل تهديدًا أمنيًّا لدول أخرى على مقربة من تركيا، بحسب موقع "كاثمريني" اليوناني.

وأضاف أنه نظرًا لعدم رغبة أنقرة في مشاركة المعلومات بشأن المحطة، قد تصبح "تشيرنوبل" جديدة في شرق البحر المتوسط.

وأفاد مسؤولون يونانيون أن تركيا تنفذ خطة لبناء ثلاث محطات للطاقة النووية، وفي السياق ذاته، تقوم بتدريب المهندسين النوويين وتسعى للوصول إلى الموارد ذات الأغراض المزدوجة، المواد الانشطارية والمعدات المخصصة للاستخدام المدني والعسكري على حد سواء.

ومن بين محطات الطاقة النووية الثلاث المخطط لها، فإن المحطة الأبعد هي تلك الموجودة في أكويو، بالقرب من مدينة مرسين، ويجري إنشاء أو التخطيط لمحطتين أخريين، في سينوب على البحر الأسود وإيغنادا في تراقيا الشرقية، أيضًا على البحر الأسود، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وتسببت محطة تشرنوبيل بتلوث أجزاء كبيرة من أوروبا بعدما انفجر مفاعلها الرابع عام 1986، وتمنع السلطات الأوكرانية الإقامة ضمن نطاق 30 كيلومترًا من المحطة.

(ش ع)