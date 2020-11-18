اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني في حديث نقلته وكالة الأنباء اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله الأعضاء.

وأضاف أنه يجب على اليونان وتركيا التفاوض، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن تسوية الخلاف ستكون عبر محكمة العدل الدولية، وأكد أن الإجراءات التركية قد قوضت وحدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" طوال عام 2020.

يشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة فاروشا في شمال جزيرة قبرص قبل أيام، والتي كانت منتجعاً سياحياً فخماً وباتت "مدينة أشباح" ضمن المنطقة العازلة التي أقامتها الأمم المتحدة وقسّمت الجزيرة بعد الاجتياح التركي للشمال في 1974، كانت أثارت انتقاداً دولياً واسعاً.

وفي ذلك السياق، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تابعت التطورات في فاروشا بقلق، وقال بأن موقف الأمم المتحدة بشأن فاروشا لم يتغير، والأطراف مدعوة لتجنب الإجراءات أحادية الجانب".

كما تظاهر قبارصة يونانيّون في الشطر الجنوبي من الجزيرة، عند معبر على طول المنطقة العازلة، ضد زيارة الرئيس التركي.

(آ س)