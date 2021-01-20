اليونان تبحث توسيع مياهها الإقليمية اليوم

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن اليونان ستوسع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا بحريًّا بدلًا من ستة أميال بحرية قبالة ساحلها الغربي في تشريع سيوافق عليه البرلمان اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الإجراءات ستطبّق أيضًا على المياه قبالة الجانب الشرقي من جزيرة كريت.

بينما تقول اليونان إن لها حقًّا قانونيًّا في توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا بحريًّا، مستشهدة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن تركيا تقول إن بحر إيجه حالة خاصة، وإذا كانت أحكام قانون البحار كذلك.

إلى هذا، أضاف ديندياس لنواب البرلمان اليوناني أن "توسيع المياه الإقليمية في جزيرة كريت يشمل بالطبع الجزء الشرقي من الجزيرة"، مضيفًا أن اليونان تستعد وتحتفظ بحقها السيادي لتوسيع مياهها الإقليمية في أي مكان في أراضيها، متى رأت ذلك مناسبًا.

وتحدث ديندياس عن محادثات استكشافية مع تركيا، والتي من المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل، وقال إن القضايا الوحيدة المطروحة للنقاش هي الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

(م ش)