اليونان تعزز علاقاتها مع الهند لمواجهة التحالف التركي الباكستاني

أطلع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار على التزام اليونان بحل التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في سياق القانون الدولي، بحسب وكالة كريك ريبورتار اليونانية.

وأكد الوزير الهندي أن بلاده تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أساسًا لحل هذه الخلافات، وأشار إلى الخلاف البحري بين بلاده وبنغلاديش الذي تمت تسويته في إطار التحكيم الدولي.

كما ناقش الوزيران تعزيز التعاون في قطاع الدفاع، وخاصة في مجال التكنولوجيا.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن تعزيز العلاقات مع الهند أمر مهم بالنظر إلى أن باكستان المجاورة للهند ستجري مناورات بحرية مشتركة مع تركيا.

وقالت إن الاجتماع جزء من بناء علاقات اليونان مع القوى الصاعدة في العالم مثل الهند، التي تم التصويت عليها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن المناخ السياسي في العلاقات بين البلدين ممتاز، والعلاقات متعددة الأوجه ومتناغمة ودافئة، حيث يرتبط الشعبان بعلاقات صداقة وثيقة وتعاون متبادل، ويمثلان الثقافات القديمة.

(م ش)