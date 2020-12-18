اليونان تعتقل مسؤولًا يعمل في القنصلية التركية بتهمة التجسس

قال مصدر يوناني بارز، الجمعة، إن الشرطة اليونانية اعتقلت مسؤولًا في القنصلية التركية للاشتباه في قيامه بالتجسس، في قضية من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

واعتُقل المسؤول، وهو يوناني، الذي يعمل لدى القنصلية التركية في جزيرة رودس يوم الجمعة، بعد استجوابه قبل أسبوع، كما تم القبض على مواطن يوناني ثان.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز "الشخص الأول يعمل في القنصلية التركية في رودس، والرجل الثاني يعمل في سفينة ركاب، ويعمل كطباخ على طول خط رودس - كاستيلوريزو".

واتُهم أحد المشتبه بهم بتصوير تحركات القوات المسلحة اليونانية في بحر إيجه، وذكرت وسائل إعلام يونانية أن كلا الشخصين ينتميان إلى الأقلية المسلمة في شمال اليونان.

وتسود توترات طويلة الأمد العلاقة بين اليونان وتركيا، بدءًا من جزيرة قبرص المقسمة، إلى حقوق التنقيب في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط التي اندلعت التوترات حولها منذ آب/أغسطس الماضي، عندما أرسلت تركيا سفينة استكشاف زلزالية في المياه التي تطالب بها اليونان.

(م ش)